Ищут в трех регионах: в Твери по дороге в школу пропали брат и сестра

В Тверской области развернута масштабная поисковая операция: уже вторые сутки продолжаются поиски 13-летней Екатерины Веселовой и ее 9-летнего брата Артема. Дети пропали при самых обыденных обстоятельствах — утром 16 марта они вышли из дома № 45 на улице Хрустальная, чтобы отправиться на занятия, но до школы так и не дошли. Когда стало ясно, что ребята пропали, к работе немедленно подключились не только полиция и Следственный комитет, но и десятки волонтеров.
Объединяют усилия: как волонтеры и власти реагируют на ЧП.
В поисковом отряде «Сова» после поступления информации об исчезновении детей распространил ориентировки в социальных сетях. Руководитель пресс-службы отряда Наталья Муромцева рассказала aif.ru, что на данном этапе главная задача — информационная поддержка и сбор свидетельств от населения по всей области.
«Мы очень ждём свидетельств от местных жителей. На основе полученной информации мы примем решение о дальнейших действиях, работая в тесном взаимодействии с полицией», — пояснила она.
Позже к поискам присоединились и добровольцы известного отряда «ЛизаАлерт».
Ситуация вышла на столь высокий уровень, что потребовала вмешательства региональных властей. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев оперативно отреагировал на происшествие, поручив профильным министерствам и муниципалитетам мобилизовать все ресурсы. Глава региона потребовал наладить четкое взаимодействие всех служб, задействованных в розыске детей, и быть готовыми привлечь дополнительные силы.
Возбуждают и расследуют: почему СК завел уголовное дело.
По факту исчезновения несовершеннолетних Следственный комитет РФ по Тверской области возбудил уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что это решение было принято для того, чтобы максимально мобилизовать все возможные силы и средства для проведения поисков и тщательного расследования всех обстоятельств.
«Следователями проверяются все версии произошедшего. Осмотрены место последнего нахождения брата и сестры и прилегающая территория, проводятся иные мероприятия», — заявили в ведомстве. Параллельно сотрудники полиции проводят подворовые обходы, опрашивают одноклассников и знакомых семьи, а также тщательно изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать путь детей.
Расширяют географию: зачем детей объявили в федеральный розыск.
К исходу первых суток стало очевидно: поиски в рамках одного региона могут быть неэффективны. Начальник отдела информации УМВД по Тверской области Любовь Чернобаева сообщила aif.ru, что Екатерина и Артем объявлены в федеральный розыск.
«По информации оперативников, пропавшие могут находиться за пределами Тверской области — на территории Новгородской или Ленинградской областей, а также в Санкт-Петербурге», — уточнила Чернобаева.
Это кардинально меняет масштаб операции: ориентировки теперь направлены во все региональные управления МВД России, а информация о детях распространена на вокзалах, в аэропортах и на трассах федерального значения.
Выясняют детали: что известно о семье пропавших детей.
В ходе расследования всплывают новые подробности о семейной ситуации пропавших. Как уточнили в силовых структурах, дети проживали вместе с отцом, и семья в целом характеризовалась как благополучная. Перед уходом в школу у брата с сестрой не было никаких конфликтов с родными.
Однако стало известно, что мать детей в настоящее время проживает в другом городе и, по некоторым данным, ранее имела проблемы с законом — была судима. Тем не менее, в полиции подчеркивают, что основная версия — это уход детей по собственной воле, хотя следствие отрабатывает все возможные варианты, включая криминальный.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Екатерины и Артема или видел их после 16 марта, просят незамедлительно сообщить в следственное управление СК по Тверской области по телефону: 8−930−179−00−69.