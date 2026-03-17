Ищут в трех регионах: в Твери по дороге в школу пропали брат и сестра

В Тверской области развернута масштабная поисковая операция: уже вторые сутки продолжаются поиски 13-летней Екатерины Веселовой и ее 9-летнего брата Артема. Дети пропали при самых обыденных обстоятельствах — утром 16 марта они вышли из дома № 45 на улице Хрустальная, чтобы отправиться на занятия, но до школы так и не дошли. Когда стало ясно, что ребята пропали, к работе немедленно подключились не только полиция и Следственный комитет, но и десятки волонтеров.