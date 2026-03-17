Двоих волгоградцев осудили за незаконную выдачу разрешений на промышленный вылов рыбы

Напомним, в 2019 году разразился криминальный скандал, связанный с задержанием группы, занимавшейся выловом рыбы в Цимлянском водохранилище. Полиция тогда задержала 11 жителей Калачевского и близлежащих районов. Браконьеры, как сообщали региональные правоохранительные органы, занимались ловлей рыбы, которую нельзя добывать круглогодично. При этом у них было разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей. Всю рыбу продавали оптовыми партиями, а в акты вносили ложные данные о периодах и объемах улова. Ущерб биологическим ресурсам был оценен в 2,5 миллиона рублей.