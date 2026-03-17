В Германии нашли тело 19-летней украинки

Тело 19-летней украинки обнаружили в лесу недалеко от города Манхайм на юго-западе Германии, сообщает издание Tagesspiegel.
По данным следствия, речь идет о насильственной смерти. Вскоре после обнаружения тела полиция задержала подозреваемого — 17-летнего сирийского мигранта, проживавшего неподалеку.
Следователи предполагают, что между ним и погибшей на протяжении более года были отношения. По предварительной версии, трагедия могла произойти после конфликта.
