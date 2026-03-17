Дело о коррупции против экс-губернатора Челябинской области поступило в суд

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год экс-губернатор получил от представителей дорожных предприятий более 3,2 миллиарда рублей за содействие в сфере ремонта и содержания региональных трасс. Кроме того, в 2012 году через Москалюка Юревичу передали 26 миллионов рублей от действующего на тот момент министра здравоохранения области Виталия Тесленко за общее покровительство и попустительство по службе. Позже Тесленко был осуждён на длительный срок. Также установлено, что экс-губернатор незаконно приобрёл револьвер иностранного производства и хранил его дома до изъятия во время обыска.