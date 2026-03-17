Жизнь без света и правды: Жители СНТ в Подмосковье просят Бастрыкина защитить их от председателя-самозванца

Позже выяснилось, что средства не доходили до поставщиков ресурсов. В результате у СНТ образовался долг около 29 млн рублей, после чего была запущена процедура банкротства. Председателя временно отстранили, но, как утверждают жители, управление вскоре вернулось к нему через доверенных лиц.
Сейчас, по словам дачников, с них требуют новые платежи, а за неуплату угрожают отключением света и коммуникаций. Сам председатель якобы отвечает на претензии угрозами судебных разбирательств.
Жители уже обращались в полицию: уголовные дела по фактам мошенничества и преднамеренного банкротства возбуждались несколько раз, но отменялись прокуратурой. Теперь люди просят вмешательства главы СК Александра Бастрыкина.
Ранее в московском СНТ «Круиз» нашли частный зоопарк с дикими хищниками. Животные жили без ветеринарной помощи, в грязных и тесных клетках. Часть из них изъята, остальные переданы на ответственное хранение.
