Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сясьстрое пенсионерка провалилась в канализационный коллектор

В городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области женщина 1956 года рождения провалилась в канализационный коллектор. Об этом сообщили 17 марта в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе (Леноблпожспас).

Источник: Пресс-служба Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы

В 13:46 очевидцы сигнализировали спасателям об инциденте на улице Северной. Прибывшие на место сотрудники Леноблпожспас вскрыли ограждение коллектора с помощью бензоинструмента, после чего подали трехколенную лестницу.

В результате пострадавшую удалось достать с помощью спасательной веревки. Женщину госпитализировали в Волховскую центральную районную больницу. Причиной случившегося стал весенний размыв почвы, из-за которого потеряла устойчивость установленная на коллекторе плита, заявили в учреждении.

«Будьте внимательны, весной из-за таяния снега и дождей почва становится рыхлой, а края тротуаров, дорог и канав подвижными», — добавили в Леноблпожспас.