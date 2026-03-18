В Сясьстрое пенсионерка провалилась в канализационный коллектор

В 13:46 очевидцы сигнализировали спасателям об инциденте на улице Северной. Прибывшие на место сотрудники Леноблпожспас вскрыли ограждение коллектора с помощью бензоинструмента, после чего подали трехколенную лестницу.
В результате пострадавшую удалось достать с помощью спасательной веревки. Женщину госпитализировали в Волховскую центральную районную больницу. Причиной случившегося стал весенний размыв почвы, из-за которого потеряла устойчивость установленная на коллекторе плита, заявили в учреждении.
«Будьте внимательны, весной из-за таяния снега и дождей почва становится рыхлой, а края тротуаров, дорог и канав подвижными», — добавили в Леноблпожспас.