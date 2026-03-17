В Волгограде ищут подростков, устроивших дебош, в электробусе

Группу подростков, которые безобразно себя повели в электробусе на одной из остановок Ворошиловского района, разыскивают правоохранители, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
Хулиганское поведение группы подростков попало на одну из камер видеонаблюдения. Кадры запечатлели, как электробус отъезжает от остановки и тут же тормозит вновь, потому что из окна транспорта выбирается юноша. Эти кадры попали в социальные сети, где очевидцы рассказали, что подростки громко упражнялись в применении нецензурной брани, а также толкали водителя.
По данным правоохранителей, в происшествии участвовало не меньше восьми человек в возрасте от 14 до 18 лет. По факту мелкого хулиганства к административной ответственности уже привлечены трое несовершеннолетних и один из участников старше 18-ти лет. Еще за четверых ответят их родители, но уже по статье о неисполнении родительских обязанностей. В то же время правоохранители продолжают искать остальных участников происшествия.
