Житель ЛНР получил пожизненный срок за изнасилование и убийство подростка

По версии следствия, житель города Ровеньки нанес девушке удар в ножом в сердце.

Источник: Аргументы и факты

Верховный суд ЛНР признал жителя города Ровеньки виновным в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки и назначил ему пожизненное лишение свободы, сообщили в СУ СК по Луганской Народной Республике.

По данным следствия, весной 2024 года девушка отправилась в гости к подруге в Свердловск и после этого перестала выходить на связь. Ее тело вскоре обнаружили в лесополосе в районе поселка городского типа Дзержинский.

Следователи полагают, что мужчина заметил девушку, которая шла по обочине дороги на окраине Свердловска, и предложил подвезти. По версии следствия, он под мнимым предлогом завез девушку в Дзержинский, остановил автомобиль в безлюдном месте и склонил к интимной близости. Когда она начала сопротивляться, мужчина ножом нанес ей удар в область сердца. После он закопал тело девушки в лесополосе, сжег ее одежду и помыл автомобиль, считают следователи.

Мужчину задержали по горячим следам, на допросе они признал свою вину. Суда назначил ему пожизненное лишение свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе 38-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима по делу об убийстве 12-летней девочки в Нягани, которое оставалось нераскрытым более 15 лет.