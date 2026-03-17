Житель ЛНР получил пожизненный срок за изнасилование и убийство подростка

Верховный суд ЛНР признал жителя города Ровеньки виновным в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки и назначил ему пожизненное лишение свободы, сообщили в СУ СК по Луганской Народной Республике.
По данным следствия, весной 2024 года девушка отправилась в гости к подруге в Свердловск и после этого перестала выходить на связь. Ее тело вскоре обнаружили в лесополосе в районе поселка городского типа Дзержинский.
Следователи полагают, что мужчина заметил девушку, которая шла по обочине дороги на окраине Свердловска, и предложил подвезти. По версии следствия, он под мнимым предлогом завез девушку в Дзержинский, остановил автомобиль в безлюдном месте и склонил к интимной близости. Когда она начала сопротивляться, мужчина ножом нанес ей удар в область сердца. После он закопал тело девушки в лесополосе, сжег ее одежду и помыл автомобиль, считают следователи.
Мужчину задержали по горячим следам, на допросе они признал свою вину. Суда назначил ему пожизненное лишение свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.
