Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ловкая 54-летняя могилевчанка похитила у знакомого $3600 и выскочила через окно

Знакомая обокрала хозяина квартиры и выскочила в окно в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

54-летняя могилевчанка, которая был у знакомого в гостях, похитила у него 3600 долларов, убежав через окно, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию Могилева обратился 53-летний мужчина, сообщив, что у него из квартиры было похищено 3600 долларов. Правоохранители выяснили, что деньги забрала 54-летняя могилевчанка, которая была у заявителя в гостях. Она осталась в квартире одна, когда мужчина отправился в магазин.

«Входную дверь он предусмотрительно закрыл, чтобы нетрезвая женщина не могла уйти, однако ее это не остановило: она забрала чужие купюры и выбралась через окно 1-го этажа», — рассказали в милиции.

Затем женщина обменяла валюту на рубли и тратила их на личные нужды. Теперь ей придется ответить перед законом.

