Ловкая 54-летняя могилевчанка похитила у знакомого $3600 и выскочила через окно

54-летняя могилевчанка, которая был у знакомого в гостях, похитила у него 3600 долларов, убежав через окно, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
В милицию Могилева обратился 53-летний мужчина, сообщив, что у него из квартиры было похищено 3600 долларов. Правоохранители выяснили, что деньги забрала 54-летняя могилевчанка, которая была у заявителя в гостях. Она осталась в квартире одна, когда мужчина отправился в магазин.
«Входную дверь он предусмотрительно закрыл, чтобы нетрезвая женщина не могла уйти, однако ее это не остановило: она забрала чужие купюры и выбралась через окно 1-го этажа», — рассказали в милиции.
Затем женщина обменяла валюту на рубли и тратила их на личные нужды. Теперь ей придется ответить перед законом.
Тем временем минчанка лишилась 250 000 рублей после продажи квартиры — вот что случилось.
Кроме того, минчанин потерял 80 тысяч рублей, испугавшись после заказного письма на почте.
А еще милиция задержала минчанку из-за денег, оставленных под колесом трейлера.