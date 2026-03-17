Силы ПВО сбили 35 дронов ВСУ над регионами России за семь часов

Российские силы противовоздушной обороны сбили 35 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России в течение семи часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
25 украинских дронов были ликвидированы над Краснодарским краем. Еще по два беспилотникам сбили над территорией Крыма, акваторией Черного моря и Белгородской областью. Также силам ПВО удалось уничтожить по одному БПЛА над акваторией Азовского моря, Брянской и Курской областями, Ставропольским краем.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО в ночь на 17 марта сбили 206 беспилотников ВСУ над регионами страны. Больше всего дронов было ликвидировано над Брянской и Московской областями.