В Сочи и «Сириусе» отменена угроза беспилотной атаки

В Сочи и федеральной территории Сириус 17 марта отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом одновременно сообщили главы территорий — Андрей Прошунин и Дмитрий Плишкин.
«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города-курорта нет», — заявил Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Его коллега Дмитрий Плишкин также подтвердил отмену угрозы в своем официальном сообщении.
Инцидент продлился всего несколько минут и не привел к каким-либо последствиям. Сейчас ситуация в курортном регионе полностью стабилизировалась, и местным жителям и туристам ничего не угрожает.
Также стало известно, что с начала ночи 17 марта российские системы ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По данным градоначальника, четыре дрона были сбиты непосредственно над городом. Сейчас специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Атаки на столицу продолжаются уже третий день подряд. Только с полудня субботы было уничтожено 169 дронов.