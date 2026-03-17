В Сочи и «Сириусе» отменена угроза беспилотной атаки

Также стало известно, что с начала ночи 17 марта российские системы ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По данным градоначальника, четыре дрона были сбиты непосредственно над городом. Сейчас специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Атаки на столицу продолжаются уже третий день подряд. Только с полудня субботы было уничтожено 169 дронов.