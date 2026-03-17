Врачи достали из горла китайца железную палочку, с которой он жил 8 лет

Житель города Далянь обратился к врачам с жалобами на боль в горле, врачи обнаружили застрявшую у него в глотке 12-сантиметровую палочку для еды, пишет Mothership.
Сообщается, что 46-летний Ван знал об том, что у него в горле застрял посторонний предмет, но боялся делать операцию. При этом палочка не мешала ему дышать. Долгое время мужчина считал, что дискомфорт в его горле был вызван спиртными напитками, которые он часто употреблял. Однако однажды китаец почувствовал сильную боль и не смог глотать.
Тогда он снова обратился в больницу. Врачи выяснили, что палочка застряла в задней стенке горла, ее успешно удалили через небольшой разрез в горле.
Ранее сообщалось, что в Москве врачи Филатовской детской больницы достали из желудка пятилетней пациентки силиконового дельфина.