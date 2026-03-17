Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи достали из горла китайца железную палочку, с которой он жил 8 лет

Пациент обратился в больницу с жалобами на сильную боль в горле.

Источник: Аргументы и факты

Житель города Далянь обратился к врачам с жалобами на боль в горле, врачи обнаружили застрявшую у него в глотке 12-сантиметровую палочку для еды, пишет Mothership.

Сообщается, что 46-летний Ван знал об том, что у него в горле застрял посторонний предмет, но боялся делать операцию. При этом палочка не мешала ему дышать. Долгое время мужчина считал, что дискомфорт в его горле был вызван спиртными напитками, которые он часто употреблял. Однако однажды китаец почувствовал сильную боль и не смог глотать.

Тогда он снова обратился в больницу. Врачи выяснили, что палочка застряла в задней стенке горла, ее успешно удалили через небольшой разрез в горле.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи Филатовской детской больницы достали из желудка пятилетней пациентки силиконового дельфина.