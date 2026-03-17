Врачи достали из горла китайца железную палочку, с которой он жил 8 лет

Сообщается, что 46-летний Ван знал об том, что у него в горле застрял посторонний предмет, но боялся делать операцию. При этом палочка не мешала ему дышать. Долгое время мужчина считал, что дискомфорт в его горле был вызван спиртными напитками, которые он часто употреблял. Однако однажды китаец почувствовал сильную боль и не смог глотать.