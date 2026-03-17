Рабочий оступился и погиб, упав с трёхметровой высоты в промзоне Петербурга

В Гострудинспекции уточнили, что погибший не состоял в штате организации, а работал как самозанятый. Само здание к моменту трагедии уже официально вывели из эксплуатации. Заместитель руководителя инспекции Ольга Казанская добавила, что, по предварительным данным, причиной гибели стало отсутствие надёжных средств индивидуальной защиты.