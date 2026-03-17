Петербуржец отсудил более 70 тыс. руб. у «колдуна вуду» за несостоявшуюся магию

Письменного договора стороны не заключали, а объём и содержание оказанных услуг никто подтвердить не смог. В результате суд признал договор незаключённым, а полученную сумму — неосновательным обогащением. С «колдуна» взыскали 51 тысячу рублей основного долга, добавив к этому почти 19 тысяч рублей процентов и госпошлину в 2 268 рублей. Правда, в компенсации морального вреда истцу было отказано, сообщила руководитель Объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.