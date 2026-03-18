Петербуржец получил 6 лет условки за продажу самодельного револьвера

Мужчина изготовил оружие и продал его вместе с патронами.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор жителю Выборгского района за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Мужчина изготовил самодельный револьвер и продал его вместе с патронами. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Во время обыска у петербуржца обнаружили и изъяли магазин для автомата, различные боеприпасы и тротил.

— Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, — рассказали в пресс-службе городских судов. Что именно толкнуло петербуржца на такой нестандартный заработок не разглашается.