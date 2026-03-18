В Петербурге ребенка, выпавшего из окна, выписали из больницы

«Ребенка выписали (из больницы — ред.), состояние удовлетворительное, у него гипс на ноге, снимут через три недели», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в экстренных службах Петербурга РИА Новости сообщили, что 22 февраля дворник спас семилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и смягчил удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Ибадуллаеву знак отличия «За доблесть в спасении» за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка. Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы. Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил указ о награждении Ибадуллаева государственной наградой — медалью «Жасорат» («Мужество»). Мужчина также получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.