В Петербурге ребенка, выпавшего из окна, выписали из больницы

Ранее в экстренных службах Петербурга РИА Новости сообщили, что 22 февраля дворник спас семилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и смягчил удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.