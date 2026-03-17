Мать десять дней ждала у воды: как в Звенигороде нашли Алину

Мать 13-летней Алины почти десять дней оставалась у поискового штаба на Москве-реке, пока спасатели, водолазы и добровольцы искали последнего из троих пропавших детей. Днем 17 марта девочку нашли в воде примерно в 10 км от места, где подростки, по версии следствия, провалились под лед. По опубликованным данным, тело заметили во время обследования акватории с катера.
Мать ждала у реки до конца.
Одна из самых обсуждаемых деталей этой истории в местных пабликах и чатах — поведение матери Алины. Местные жители писали, что почти все дни поисков она провела у штаба на берегу и уезжала домой лишь глубокой ночью.
После новости о найденном теле в обсуждениях появились сообщения поддержки именно ей. Одна из жительниц написала: «Ирина, сил вам! Крепкого здоровья дочерям! Все эти ночи были с вами. Очень больно за вас. Это 8 Марта запомнится навсегда. А теперь помолчим».
До последнего ждали чуда.
Даже утром 17 марта в местных чатах сохранялась надежда, что Алина могла выжить. Местные жители писали, что девочка «все еще жива, но прячется и боится возвращаться домой». В тех же обсуждениях держались за правило поисковиков: «Пока тело не найдено, человек жив».
После официального сообщения появились соболезнования и благодарности тем, кто десять дней работал на реке. Одна из жительниц написала: «Очень жалко детей. Ангелочки, скорбим. Соболезнуем. Родителям сил пережить это горе. Спасибо спасателям, водолазам и всем, кто принимал участие в поисках».
Что известно о последнем дне.
По одной из основных версий, 7 марта трое детей — Алина, Ваня и Богдан — собирались отметить 8 Марта и устроить небольшой пикник у воды. Камеры зафиксировали, как компания зашла в магазин, купила сладости и направилась в сторону реки.
После этого телефоны подростков перестали выходить на связь, а их следы оборвались у кромки воды. На берегу позже нашли вещи детей и следы на льду, по которым спасатели сделали вывод, что подростки пытались выбраться.
Почему Алину искали дольше всех.
Поиски Алины продолжались дольше, чем поиски мальчиков, из-за течения и сложной гидрологии на этом участке Москвы-реки. Спасатели объясняли, что на движение тела в воде влияют масса, плавучесть, воздух в одежде, ледоход, шуга и состояние дна. В отдельные дни в поисках были задействованы до 157−169 человек, 19−25 лодок, две аэролодки, несколько расчетов БПЛА и кинологи.
Зону обследования постепенно расширяли вниз по течению, а 16 марта применили искусственную волну, чтобы сдвинуть объект, если его зажало под корягой или прижало ко дну.
Что известно об Алине.
Алина жила в Игнатьево на окраине Звенигорода. Она росла в многодетной семье, где воспитываются три дочери. Ее мать работает учителем истории и обществознания. В своих соцсетях она писала о дочерях: «Три дочери — три сердца», и после трагедии эта фраза начала расходиться по местным пабликам.
По данным СМИ, Алина занималась художественной гимнастикой и брала призовые места на соревнованиях. Мать сопровождала ее на стартах, а дома девочку ласково называли «Алинка-малинка».
Дружба с Ваней и Богданом.
Ваня и Богдан были друзьями Алины. По словам соседей, троицу часто видели вместе во дворе, на прогулках и после школы. Именно поэтому в Звенигороде эту историю почти с первых дней называли трагедией неразлучной троицы.
После похорон мальчиков поиски Алины стали для города самым тяжелым ожиданием. В местных пабликах писали, что дети дружили много лет, а взрослые не раз предупреждали их не подходить к реке.
Как отреагировал город.
После того как нашли Алину, в Звенигороде появился стихийный мемориал. К месту несут цветы, свечи и плюшевые игрушки. В соцсетях жители пишут, что трагедия стала общей для всего города.
Одна из местных жительниц написала: «Только время притупит боль. Будьте осторожны, Москва-река коварная — то мелкая, то глубокая с быстрым течением».