В Иране зафиксировали попадание снаряда по АЭС «Бушер»

В Иране не зафиксировали никакого материального и технического ущерба после данных о попадании снаряда по АЭС «Бушер».

Источник: Аргументы и факты

Власти Ирана сообщили о попадании одного из выпущенных США или Израилем снаряда по территории АЭС «Бушер».

«Не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала», — указано в заявлении пресс-службы Организации атомной энергии Исламской республики.

Уточняется, что удар нанесли 17 марта примерно в 18:30 по московскому времени.

Атомная электростания «Бушер» расположена около одноименного города. Она является первой АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке.

Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее появилась информация, что президенту США Дональду Трампу предложили несколько сценариев завершения операции против Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше