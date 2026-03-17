В Иране зафиксировали попадание снаряда по АЭС «Бушер»

«Не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала», — указано в заявлении пресс-службы Организации атомной энергии Исламской республики.
Уточняется, что удар нанесли 17 марта примерно в 18:30 по московскому времени.
Атомная электростания «Бушер» расположена около одноименного города. Она является первой АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке.
Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее появилась информация, что президенту США Дональду Трампу предложили несколько сценариев завершения операции против Ирана.