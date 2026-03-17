В Лазаревском районе Сочи обнаружены обломки беспилотников

В Лазаревском районе Сочи обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, обломки нашли по двум адресам.

Источник: Life.ru

В одном случае повреждения получил участок крыши четырёхэтажного многоквартирного дома. Во втором — пострадали навес и кровля частного домовладения. Возгораний на местах падения не произошло. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

«На местах работают оперативные и специальные службы. Сотрудники районной администрации прибыли для оценки ущерба», — добавили в оперштабе.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили 35 украинских беспилотников самолётного типа в течение семи часов. Инциденты произошли над территорией Краснодарского края (25 БПЛА), Республики Крым (2 БПЛА), Белгородской области (2 БПЛА), Брянской области (1 БПЛА), Курской области (1 БПЛА), Ставропольского края (1 БПЛА), а также над акваториями Чёрного моря (2 БПЛА) и Азовского моря (1 БПЛА).

