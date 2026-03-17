Силы ПВО за семь часов сбили 35 БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:00 до 20:00 ликвидировали над российскими регионами 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 25 дронов сбили над Краснодарским краем, два — над территорией Республики Крым, еще два беспилотника уничтожили над Белгородской областью. Помимо этого, два БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, один — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области и еще один — над территорией Ставропольского края.
В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь силами ПВО было ликвидировано 206 украинских БПЛА.