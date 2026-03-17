В «Росатоме» рассказали об ударе по АЭС «Бушер», идет эвакуации сотрудников

Он также добавил, что «Росатом» готовит третью эвакуацию сотрудников компании из Ирана. Ранее иранская организация по атомной энергии (ОАЭИ) сообщила о попадании реактивного снаряда на территорию АЭС «Бушер», однако обошлось без жертв и ущерба. Лихачев уточнил, что удар пришелся именно на территорию, прилегающую к зданию метрологической службы, и среди персонала «Росатома» пострадавших нет. Радиационная обстановка на площадке остается в норме.