В «Росатоме» рассказали об ударе по АЭС «Бушер», идет эвакуации сотрудников

Удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке АЭС «Бушер», сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев РИА Новости.
«Сегодня в 18:11 по московскому времени произошел удар по территории рядом с метрологической службой, которая находится в непосредственной близости от действующего энергоблока АЭС “Бушер”, — отметил Лихачев.
Он также добавил, что «Росатом» готовит третью эвакуацию сотрудников компании из Ирана. Ранее иранская организация по атомной энергии (ОАЭИ) сообщила о попадании реактивного снаряда на территорию АЭС «Бушер», однако обошлось без жертв и ущерба. Лихачев уточнил, что удар пришелся именно на территорию, прилегающую к зданию метрологической службы, и среди персонала «Росатома» пострадавших нет. Радиационная обстановка на площадке остается в норме.
«Из Ирана уже вывезено около 250 сотрудников и их семей. Превентивно были эвакуированы дети работников еще до начала конфликта. В настоящее время в Иране остаются около 480 наших коллег, и мы готовим третью эвакуацию,» — добавил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
На данный момент в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, построенная с участием российской стороны. Первый блок станции был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Строительство второй очереди станции, включающей два энергоблока, было приостановлено из-за боевых действий, как сообщил генеральный директор «Росатома».
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Иран в ответ осуществляет удары по израильским объектам и военным базам США в регионе Ближнего Востока.