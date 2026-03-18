Задержан житель Адыгеи, завербованный СБУ для подготовки теракта

По указаниям кураторов обвиняемый приобрёл необходимые материалы и снаряжение: стеклянные бутылки с воспламеняющейся жидкостью, пластиковую канистру, складной нож, балаклаву и зажигалку. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ. Обвинение предъявлено по статьям 30 и 205 УК РФ, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы. Суд постановил содержать мужчину под стражей до 20 апреля 2026 года.