В Мордовии из-за падения снега во время очистки крыши дома пострадал мужчина

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Житель Рузаевки в Мордовии пострадал из-за падения снега с крыши дома. Он вышел из подъезда, когда рабочие очищали кровлю, сообщил в своих соцсетях мэр Рузаевки Алексей Домнин.
«Мужчина пострадал при сходе снега с крыши многоквартирного дома. По предварительной информации, пенсионер вышел из подъезда в момент, когда проводились работы по очистке кровли дома 9а по улице Солнечной. Ситуация просто не укладывается в голове. Сейчас главное — здоровье человека, от всей души желаю ему скорейшего выздоровления», — написал Домнин.
Он отметил, что специалистам предстоит выяснить, как могла произойти такая ситуация.
Домнин рассказал, что сотрудники администрации ежедневно проводят рейды и еженедельно выдают десятки предписаний. «Если нарушения не устраняются — составляем протоколы. Только за прошлую неделю в административную комиссию направили 4 материала для назначения штрафов. Каждая крыша должна быть проверена, каждая сосулька — убрана вовремя», — написал мэр.