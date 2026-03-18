Несколько громких взрывов прогремело над Майкопом в Адыгее, работает ПВО

Атака беспилотников на Майкоп началась вчера в 23:20. Местные жители сообщили о 5−7 взрывах: сначала грохот приняли за грозу, но затем в небе заметили яркие вспышки. По предварительным данным, ПВО уничтожает украинские дроны. Информации о пострадавших не поступало.