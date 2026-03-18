Shot: Взрывы прогремели над Майкопом

В небе над Майкопом (Республика Адыгея) в ночь на среду, 18 марта, произошло несколько мощных взрывов. По данным очевидцев, украинские беспилотники (БПЛА) пытались атаковать город, однако сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Как рассказали местные жители, всего было слышно около семи взрывов в районе Майкопа. Некоторые сначала приняли грохот за грозу, однако позже заметили яркие вспышки в небе.

Атака началась примерно в 23:20. Официальной информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 13:00 до 20:00 силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 35 украинских БПЛА.

17 марта около 10 взрывов прозвучало в Славянском районе Краснодарского края. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

