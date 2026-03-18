Шесть человек оштрафованы за нацистскую символику на концерте в Ярославле

В отношении задержанных были составлены протоколы по статье 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики). Ранее источник в силовых структурах сообщал, что всего на концерте задержали 20 человек, у которых обнаружили соответствующие татуировки и символы, однако протоколы составили лишь на шестерых. Суд рассмотрел материалы и назначил нарушителям административные штрафы.