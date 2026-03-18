В Новосибирске женщина-кондуктор заплатит миллион за смерть избитого любовника

Она ударила его туристическим столиком, человек впал в кому.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 56-летняя женщина-кондуктор избила своего сожителя туристическим столиком — тот впал в кому и умер. Подробности — в нашем материале.

Конфликт произошел в мае 2024 года во дворе одного из домов на Затулинке. По данным прокуратуры, 53-летний таксист с женщиной-кондуктором жарили шашлыки в компании друзей. Мужчина налегал на спиртное, это не понравилось его сожительнице. В ходе ссоры женщина схватила туристический столик и ударила его по голове, мужчина упал и потерял сознание, стал издавать хрипы. Кондуктор бросила его и ушла домой.

Знакомые решили, что потерпевший спит, и продолжили отдыхать. Вечером стали собираться домой, будили таксиста, но тот был без сознания. Скорая отвезла его в больницу, врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и отеком мозга. Потерпевший впал в кому на полтора месяца и скончался в июле, не приходя в сознание.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Кондуктор вину не признала, выяснилось, что в 2022 году была судима за то, что ударила этого же таксиста ножом, тогда он выжил. Парочка прожила вместе 16 лет, детей у них не было.

На момент конфликта на шашлыках кондуктор находилась на условно-досрочном освобождении. Мать погибшего таксиста подала иск к несостоявшейся невестке. Суд отправил кондуктора в СИЗО, а через полтора года вынес приговор.

— Кировский районный суд назначил подсудимой 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск матери погибшего на сумму миллион рублей морального вреда и более 100 тысяч рублей расходов на погребение. Приговор не вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Людмила Костенко, старший помощник прокурора Кировского района.