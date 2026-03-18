Полиция Приморья выявила 10 преступлений и 177 нарушений среди мигрантов

В Приморье прошла операция «Трудовой мигрант». Сотрудники полиции, ФСБ и погранслужбы проверили сотни объектов, где работают и живут иностранцы. В итоге десятки человек привлекли к ответственности, а некоторых уже депортировали. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Перед началом рейдов силовики провели рабочую встречу, чтобы выработать единую стратегию. Всего проверили 265 объектов. Среди них — 64 места компактного проживания мигрантов, 98 объектов транспортной инфраструктуры, 21 стройка, 39 торговых точек и три рынка.
В ходе рейдов составлено 177 административных протоколов. Самые частые нарушения: неправильный въезд и пребывание в РФ, нелегальная работа, нарушения при привлечении иностранцев к труду и просрочка с оформлением патента.
30 иностранцам въезд в Россию теперь закрыт. Суды вынесли 40 постановлений о штрафах с последующим выдворением за пределы страны. Еще 10 нарушителей обязали выехать самостоятельно. 30 человек поместили в центр временного содержания — они будут ждать принудительной депортации.
Кроме того, полицейские выявили 10 преступлений в сфере миграции, в том числе факты фиктивной постановки на учет. Возбуждены уголовные дела.