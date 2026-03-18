Комсомольчанин оштрафован за ложное сообщение об угоне его автомобиля

В Комсомольске-на-Амуре за ложное сообщение о преступлении суд оштрафовал местного жителя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Автовладелец, чтобы упростить снятие автомобиля с учета, обратился в полицию и сообщил об угоне. Причем он не только написал заявление о краже, но и во всех подробностях рассказал о выдуманном преступлении.
В результате было возбуждено уголовное дело и проведена проверка, которая показала, что угона не было. Уголовное дело о краже прекратили, зато на комсомольчанина возбудили сразу два новых: о заведомо ложном доносе и заведомо ложных показаниях (ч. 1 ст. 306 и ч. 1 ст. 307 УК РФ).
— Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений. Вину он признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, в Верхнебуреинском районе врач заплатит 300 тысяч рублей за подлог больничного.