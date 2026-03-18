Около 10 взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево, работают расчёты ПВО

В районе Анапы и Витязево прогремело около 10 взрывов. Расчёты противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы рассказали, что было слышно порядка 10 взрывов в районе Анапы. Яркие вспышки были видны в акватории Чёрного моря. Также сообщается о звуке мотора в небе. В городе слышна сирена воздушной опасности. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее несколько взрывов прогремело в небе над Майкопом Республики Адыгея. Атака беспилотников на Майкоп началась вчера в 23:20. Местные жители сообщили о 5−7 взрывах: сначала грохот приняли за грозу, но затем в небе заметили яркие вспышки. По предварительным данным, ПВО уничтожает украинские дроны. Информации о пострадавших не поступало.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

