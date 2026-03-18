Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке на западе Краснодара

По словам местных жителей, на верхних этажах многоэтажного дома на западе Краснодара прогремел сильный взрыв около 02:00 ночи. После этого очевидцы увидели вырывающееся из квартиры пламя и сильный дым. Взрывной волной вылетели вещи и мебель из помещения. На месте происшествия в данный момент работают экстренные службы. Предварительно, в результате ЧП есть пострадавшие.