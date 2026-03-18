В Краснодаре из-за атаки украинских БПЛА погиб человек

«В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал он.
Кроме того, в результате атаки БПЛА повреждены три многоквартирных жилых дома, добавил губернатор. В одном из зданий произошел пожар, который оперативно ликвидировали. «Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего пострадали три дома. В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали», — написал Кондратьев.
Он уточнил, что еще один БПЛА после удара о стену здания упал без возгорания, в третьем доме были обнаружены фрагменты на балконе.
Глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших в результате атаки нет.