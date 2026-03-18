В Краснодаре погиб один человек во время террористической атаки БПЛА ВСУ

Один человек погиб при ударе беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Краснодаре. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

В Краснодаре погиб один человек во время террористической атаки БПЛА ВСУ.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Поручил главе города Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим горожанам», — написал он.

Повреждения получили три дома. В одной из квартир вспыхнул пожар — его оперативно потушили. Ещё один беспилотник врезался в стену здания и упал без возгорания. Фрагменты третьего БПЛА обнаружили на балконе.

Ранее мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке на западе Краснодара. По словам местных жителей, на верхних этажах многоэтажного дома прогремел сильный взрыв около 02:00 ночи. После этого очевидцы увидели вырывающееся из квартиры пламя и сильный дым. Взрывной волной вылетели вещи и мебель из помещения. На месте происшествия в данный момент работают экстренные службы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше