У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

Ранее, 17 марта, Магадан пережил сильное землетрясение. Около 22:00 по местному времени (14:00 мск) жители ощутили кратковременные толчки: раскачивались люстры и падали предметы с полок, часть людей вышла на улицу. Эпицентр находился в 45 километрах от посёлка Клепка, а магнитуда подземных толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера.