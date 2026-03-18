18-летнюю казахстанку принудили работать массажисткой и изнасиловали

По словам пострадавшей, один из жителей города совершил в отношении нее насильственные действия. Об этом на условиях анонимности она рассказала корреспонденту Almaty.tv.
Все произошло летом прошлого года, когда она откликнулась на объявление по работе в соцсетях и пришла в здание, где, как выяснилось позже, оказывали услуги «боди-массажа». Со слов студентки, выйти оттуда она уже не смогла, потому что ее удерживали силой. У входа стояли охранники, а сотрудники обещали, что она будет лишь делать массаж жителям.
Как утверждают родственники пострадавшей, ни подозреваемый, ни организаторы до сих пор не привлечены к ответственности. В полиции рассказали, что дело расследуется по статье «Изнасилование».
«По части 1 статьи 120 Уголовного кодекса ведется досудебное расследование. В рамках данного дела назначены судебная психолого-криминалистическая экспертиза, а также криминалистическое исследование мобильного телефона, принадлежащего потерпевшей. После получения результатов экспертиз будет принято законное процессуальное решение по уголовному делу», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.
Несмотря на жалобы пострадавшей, здание продолжает работать под видом бани. Сейчас ее родные требует привлечь к ответственности не только мужчину, совершившего насилие, но и организаторов, которые обманом заманили пострадавшую. Родные также просят ускорить передачу дела в суд.