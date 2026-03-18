В Красноярске сгорела квартира, в Лесосибирске — усадьба

За минувшие сутки в Красноярском крае произошло 15 пожаров. Их числа самых крупных спасатели называют пожар в Лесосибирске на улице Заречной. Там загорелся комплекс хозпостроек, объединенных общей кровлей. Пожар на площади 60 квадратных метров тушили 5 единиц техники, 14 человек личного состава. Причиной возгорания стали нарушения при эксплуатации печи.
Другой пожар случился в Свердловском районе Красноярска: из-за короткого замыкания электропроводки в одной из квартир на пятом этаже загорелись домашние вещи на площади 20 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировался 21 человек, в том числе 3 ребенка.
На оказание помощи при ДТП спасатели выезжали 3 раза, травмированы 5 человек. Одно из них произошло на 101 километре автодороги «Саяны». В результате съезда автомобиля в кювет пострадал 1 человек.