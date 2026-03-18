Атака ВСУ на Краснодар: погиб один человек, три дома пострадали

БПЛА атаковал три дома в Краснодаре, идет тушение пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре в результате атаки беспилотников ВСУ вспыхнул пожар в одном из многоквартирных домов, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек. Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего пострадали три дома», — написал губернатор в телеграм-канале.

Кондратьев уточнил, что в квартире произошел пожар, который удалось быстро ликвидировать. Еще одни дрон ударился о стену здания и упал без возгорания. Фрагменты третьего беспилотника нашли на балконе.

Ранее KP.RU сообщал, что российские системы противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 35 украинских дронов. По данным Минобороны РФ, 25 беспилотников было сбито над Краснодарским краем.

