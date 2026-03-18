Человек погиб при атаке БПЛА на Краснодар

В результате ночной атаки украинских беспилотников (БПЛА) на Краснодар погиб один человек. Об этом в среду, 18 марта, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
— В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, удары пришлись по трем многоквартирным жилым домам в краевом центре. В одном из них в квартире возник пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один беспилотник ударился о стену здания и упал без возгорания, в третьем доме фрагменты БПЛА обнаружили на балконе.
Глава региона поручил мэру Краснодара Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям. Кондратьев также выразил соболезнования родным погибшего.
Утром 17 марта около 10 взрывов прозвучало в Славянском районе Краснодарского края. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.