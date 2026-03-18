Khaosod: одна россиянка погибла в ДТП с микроавтобусом на Пхукете

БАНГКОК, 18 марта. /ТАСС/. Одна россиянка погибла и еще 11 граждан РФ пострадали в ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Об этом сообщила газета Khaosod.

Источник: Reuters

По данным издания, российские туристы ехали в микроавтобусе на экскурсию на Симиланские острова. По дороге автомобиль потерял управление и врезался в столб электропередачи. Всего в машине находилось 12 пассажиров. ДТП произошло утром 18 марта в районе 04:00 по местному времени (00:00 мск).

Полиция начала расследование причин аварии. В ходе допроса водитель микроавтобуса сообщил, что инцидент произошел во время резкого торможения ехавшего перед ним грузовика, из-за чего произошла потеря управления автомобилем.