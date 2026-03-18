Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Около 10 взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево

Около 10 взрывов произошло в районе Анапы и Витязево. Об этом стало известно в среду, 18 марта.

По предварительным данным, система противовоздушной обороны уничтожает украинские беспилотники, сообщают очевидцы. По словам местных жителей, яркие вспышки наблюдались над акваторией Черного моря. Также в небе слышен звук моторов, а в городе объявлена сирена воздушной опасности.

Официальной информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.

17 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 13:00 до 20:00 силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 35 украинских БПЛА. В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь силами ПВО было ликвидировано 206 украинских БПЛА.

