Shot: Около 10 взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево

Около 10 взрывов произошло в районе Анапы и Витязево. Об этом стало известно в среду, 18 марта.
По предварительным данным, система противовоздушной обороны уничтожает украинские беспилотники, сообщают очевидцы. По словам местных жителей, яркие вспышки наблюдались над акваторией Черного моря. Также в небе слышен звук моторов, а в городе объявлена сирена воздушной опасности.
Официальной информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.
17 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 13:00 до 20:00 силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 35 украинских БПЛА. В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь силами ПВО было ликвидировано 206 украинских БПЛА.