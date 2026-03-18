Shot: Около 10 взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево

17 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 13:00 до 20:00 силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 35 украинских БПЛА. В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь силами ПВО было ликвидировано 206 украинских БПЛА.