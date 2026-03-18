Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанца наказали за ИИ-шутку над спецслужбами

В Семее арестовали мужчину, который решил разыграть спецслужбы, опубликовав фото потопа, которого на самом деле не было, передает Abai News.

Источник: Nur.kz

Во вторник, 17 марта, около 20:00 в call-центр поступило сообщение о затоплении производственного цеха по улице Гастелло талыми водами.

В подтверждение были прикреплены фотографии цеха, заполненного водой. Получив сигнал, спецслужбы незамедлительно выехали на место, однако информация не подтвердилась.

Как позже выяснилось, фотографии с потопом были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Полицейские установили горе-шутника — им оказался 27-летний местный житель.

Его привлекли к ответственности за распространение ложной информации.