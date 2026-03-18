Казахстанца наказали за ИИ-шутку над спецслужбами

Во вторник, 17 марта, около 20:00 в call-центр поступило сообщение о затоплении производственного цеха по улице Гастелло талыми водами.
В подтверждение были прикреплены фотографии цеха, заполненного водой. Получив сигнал, спецслужбы незамедлительно выехали на место, однако информация не подтвердилась.
Как позже выяснилось, фотографии с потопом были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
Полицейские установили горе-шутника — им оказался 27-летний местный житель.
Его привлекли к ответственности за распространение ложной информации.