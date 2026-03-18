Житель Новосибирской области пытался заставить знакомого взять кредит под угрозой топора

По версии следствия, в конце февраля 2026 года, подозреваемый, полагая, что его знакомый причастен к сбыту наркотиков, убедил его отправиться в Татарск для поиска закладок. Во время поездки злоумышленник неоднократно угрожал мужчине убийством и физической расправой.
Когда обнаружить тайники не удалось, подозреваемый привёз потерпевшего в один из гаражей. Там, угрожая топором и обещая отрубить руку, он потребовал либо указать места хранения наркотиков, либо немедленно оформить на себя кредит в размере 100 тысяч рублей.
Испугавшись за свою жизнь, потерпевший согласился на оформление займа и подал заявку в банк. Однако выдачу кредита ему не одобрили, благодаря чему злоумышленнику не удалось завладеть деньгами.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время суд изберет в отношении него меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Ход расследования контролирует Татарская межрайонная прокуратура.