Житель Новосибирской области пытался заставить знакомого взять кредит под угрозой топора

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту разбойного нападения. Фигурантом дела стал местный житель, который с применением угроз и насилия пытался заставить своего знакомого оформить на себя крупный заём, а также искал с ним тайники с запрещенными веществами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.