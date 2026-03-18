Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели женщины от наледи на Камчатке

Ранее в Богородицке Тульской области было возбуждено уголовное дело после падения снежной массы с крыши дома на женщину с новорождённым ребёнком. Инцидент произошёл у двухэтажного многоквартирного дома на улице Урицкого. Снег и наледь рухнули на женщину и младенца, который находился в коляске. После случившегося ребёнку понадобилась помощь врачей.