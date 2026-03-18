Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели женщины от наледи на Камчатке

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о расследовании обстоятельств гибели женщины на Камчатке из-за падения глыбы льда с крыши дома. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Следкома.

Источник: Life.ru

17 марта с крыши дома № 38 по улице Советской в Петропавловске-Камчатском сошла наледь и смертельно травмировала 54-летнюю горожанку. Женщина находилась на остановке, когда на неё рухнула ледяная масса. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью — она скончалась ещё до прибытия медиков.

По данному факту региональное управление СК возбудило уголовное дело.

Ранее в Богородицке Тульской области было возбуждено уголовное дело после падения снежной массы с крыши дома на женщину с новорождённым ребёнком. Инцидент произошёл у двухэтажного многоквартирного дома на улице Урицкого. Снег и наледь рухнули на женщину и младенца, который находился в коляске. После случившегося ребёнку понадобилась помощь врачей.

