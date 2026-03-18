Женщина без прав погибла в столкновении с молоковозом в Новосибирской области

В Сузунском районе Новосибирской области вечером 17 марта произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и молоковоза. По предварительным данным, водитель иномарки выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
Авария случилась около 18:40 на трассе «Сузун — Битки — Преображенка». За рулём автомобиля «Тойота Ками» находилась 43-летняя женщина, при этом, как уточнили в Госавтоинспекции Новосибирской области, она не имела водительских прав. Машина двигалась со стороны села Болтово в сторону рабочего посёлка Сузун. На 29-м километре дорога стала местом столкновения с КАМАЗом, перевозившим молоко.
«В результате автоаварии водитель “Тойоты” скончалась на месте, двое пассажиров (женщина 2002 и мужчина 2001 года рождения) госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.