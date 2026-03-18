Суд оставил в силе арест организатора поездки на Байкал, в которой погибли люди

«Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Ольхонского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Суд, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 апреля 2026 включительно», — говорится в сообщении.