Не менее пяти взрывов прогремело над Новороссийском, ПВО уничтожает дроны

Местные жители рассказали, что атака началась около 03:30 ночи и продолжается до сих пор. В небе слышны звуки моторов БПЛА, а также видны вспышки от взрывов над Чёрным морем. По словам очевидцев, сбиты уже минимум три воздушные цели. В городе воет сирена воздушной опасности. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Один человек погиб при ударе беспилотников Вооружённых сил Украины в Краснодаре. Повреждения получили три дома. В одной из квартир вспыхнул пожар — его оперативно потушили. Ещё один беспилотник врезался в стену здания и упал без возгорания. Фрагменты третьего БПЛА обнаружили на балконе.
