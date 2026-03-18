Двое суток сын, угрожая ножом, удерживал пожилую мать в запертой квартире

В Приморье перед судом окажется 44‑летний житель посёлка Ярославский, который двое суток удерживал в своей квартире пожилую мать и угрожал ей убийством. По данным прокуратуры края, прокурор Хорольского района утвердил по делу обвинительное заключение по подпункту «г» части 2 статьи 127 УК РФ и части 1 статьи 119 УК РФ.
Следствие установило, что в декабре 2025 года мужчина под надуманным предлогом пригласил мать к себе домой в посёлке городского типа Ярославском, где на фоне давнего семейного конфликта между родственниками вспыхнула ссора. В разгар конфликта сын запер входную дверь на ключ, фактически лишив женщину возможности уйти.
По версии следствия, он нанёс матери телесные повреждения, а затем взял кухонный нож и, демонстрируя его, начал угрожать ей убийством. Потерпевшая, как подчёркивают в прокуратуре, воспринимала эти угрозы как реальные и опасалась за свою жизнь.
В результате женщина провела в запертой квартире около двух суток. Освободиться она смогла только тогда, когда сын уснул: потерпевшая нашла ключи от входной двери и вышла из квартиры.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Приморского края.