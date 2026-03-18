По делу о взятках на ₽3,2 млрд будут судить бывшего российского губернатора

СК передал в суд уголовное дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на сумму свыше 3,2 млрд рублей, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Рассмотрение пройдет заочно, так как фигурант находится за пределами России.
По данным следствия, вместе с Юревичем по делу проходит его бывший советник Александр Москалюк. Ему вменяется посредничество во взяточничестве. Он также проживает за границей, в Израиле, поэтому производство в его отношении будет вестись в отсутствие обвиняемого.
Следственный комитет указывает, что с мая 2010 года по январь 2014 года Юревич получал денежные средства от представителей дорожных организаций. По версии следствия, выплаты производились за содействие в заключении государственных контрактов на ремонт и обслуживание региональных дорог.
Отдельный эпизод относится к 2012 году. Тогда, как считают следователи, через Москалюка бывший губернатор получил 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство.
В ходе обыска у Юревича было изъято оружие, хранившееся без законных оснований. Как уточняет «Коммерсант», речь идет о револьвере системы Смита-Вессона. Этот эпизод лег в основу дополнительного обвинения по статье о незаконном обороте оружия.
Фигурант дела Тесленко ранее осужден. Ленинский районный суд Челябинска назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 300 млн рублей.
Оперативное сопровождение расследования осуществляло УФСБ по Челябинской области. В ходе работы выявлено имущество обвиняемых на сумму более 700 млн рублей. На активы наложен арест для последующего возмещения ущерба.
В 2025 году с бывших владельцев дополнительно взыскано более 19,7 млрд рублей дивидендов, признанных надзорным ведомством полученными в результате коррупционной деятельности.
