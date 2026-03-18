Суд оставил под стражей организатора смертельного тура по льду Байкала

Иркутский областной суд не стал менять меру пресечения мужчине, который организовал поездку по льду Байкала, закончившуюся гибелью семи туристов и водителя. Как сообщили КП-Иркутск в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, он останется под стражей до 20 апреля 2026 года.
Напомним, трагедия произошла 20 февраля. Житель Ольхонского района собрал группу из восьми человек и отправил их на экскурсию на УАЗе. Водитель выехал на лед в районе мыса Саган-Хушун, хотя в это время года выезжать туда запрещено. Машина провалилась и затонула. Спастись удалось только одному пассажиру, он выбрался сам.
Организатору предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Адвокат просил перевести обвиняемого под домашний арест, но суд оставил его в СИЗО.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка, поехав в Таиланд по работе, при таинственных обстоятельствах оказалась в госпитале. Теперь ее семье не хватает средств, чтобы оплатить дорогостоящее лечение и вернуть девушку обратно в Россию. Подробности.