Суд оставил под стражей организатора смертельного тура по льду Байкала

Напомним, трагедия произошла 20 февраля. Житель Ольхонского района собрал группу из восьми человек и отправил их на экскурсию на УАЗе. Водитель выехал на лед в районе мыса Саган-Хушун, хотя в это время года выезжать туда запрещено. Машина провалилась и затонула. Спастись удалось только одному пассажиру, он выбрался сам.