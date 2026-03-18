Неизвестные вскрыли вагон и вынесли сотни гаджетов для взрослых на ₽21,5 млн

В США во время железнодорожной перевозки похищена партия высокотехнологичных интимных устройств стоимостью около $250 тысяч, передает Daily Star. Пропажу обнаружили после прибытия состава в пункт назначения.
Инцидент произошел на маршруте из Лос-Анджелеса в Даллас. По прибытии поезда 16 февраля сотрудники выявили вскрытые пломбы на одном из вагонов и недостачу части груза.
Как уточнили в компании-производителе, зарегистрированной в Норвегии, исчезли две паллеты продукции. Речь идет о 289 устройствах, относящихся к категории товаров для взрослых.
Общий ущерб оценивается примерно в $250 тысяч, что составляет около 21,5 млн рублей. В компании подтвердили, что отследить похищенные изделия на данный момент не удалось.
Точное место совершения кражи не установлено. По предварительным данным, преступление могло произойти на участке между штатами Калифорния и Техас.
Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.
